Goblin | è morto il chitarrista Massimo Morante

Pubblicità

raspa90 : RT @repubblica: Morto il chitarrista dei Goblin Massimo Morante - zazoomblog : È morto Massimo Morante fondatore dei Goblin - #morto #Massimo #Morante #fondatore - repubblica : Morto il chitarrista dei Goblin Massimo Morante - Marilenapas : RT @fanpage: Ci ha lasciato a 70 anni Massimo Morante, fondatore dei Goblin, la band famosa nel mondo anche per le colonne sonore di Profon… - Infinitejest19 : È morto a 70 anni Massimo Morante, fondatore dei Goblin -

E'nella giornata di ieri il chitarrista Massimo Morante, fra i fondatori della band progressive rock italiana,. Aveva 69 anni ed è deceduto, come scrive l'Adnkronos, in maniera improvvisa ...Il chitarrista Massimo Morant e, uno dei fondatori dei, una delle band amate e celebri del progressive rock italiano, èimprovvisamente all'età di 69 anni a Roma, città dove era nato il 6 ottobre 1952. "La moglie e i figli con grande dolore ...Goblin in lutto. Si è spento all'età di 69 anni Massimo Morante, chitarrista tra i fondatori della storica band italiana. A comunicare la notizia è stata la ...La musica italiana ha perso un protagonista indiscusso. All’età di 69 anni è morto ieri il chitarrista Massimo Morante, tra i fondatori dei Goblin, il famoso gruppo progressive che ha spopolato negli ...