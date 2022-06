Gazzetta – Skriniar al Psg: lo slovacco ha detto sì. L’Inter aspetta il rilancio (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-24 09:30:55 L’autorevole GdS: Il centrale ha sposato il progetto dei francesi, adesso è attesa l’ultima proposta superiore ai 60 milioni Milan, anche se porta addosso quel nome lì, ha sempre ragionato come ogni tifoso delL’Inter. Come quelli che sui social o al bar adesso brontolano perché mai vorrebbero perdere proprio lui, Milan Skriniar. Non è bastata l’eccitazione del ritorno pirotecnico di Romelu Lukaku, la delusione di un popolo per la assai probabile cessione del difensore è dilagata. E lo stesso slovacco aveva inizialmente fatto notare tra le righe un leggero disappunto per un’operazione che non nasceva da un suo desiderio. Gli ultimi giorni, però, hanno mitigato anche la stessa rigidezza di Skriniar: il tempo, la necessità assoluta delL’Inter di fare cassa e anche la maxi-offerta ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-24 09:30:55 L’autorevole GdS: Il centrale ha sposato il progetto dei francesi, adesso è attesa l’ultima proposta superiore ai 60 milioni Milan, anche se porta addosso quel nome lì, ha sempre ragionato come ogni tifoso del. Come quelli che sui social o al bar adesso brontolano perché mai vorrebbero perdere proprio lui, Milan. Non è bastata l’eccitazione del ritorno pirotecnico di Romelu Lukaku, la delusione di un popolo per la assai probabile cessione del difensore è dilagata. E lo stessoaveva inizialmente fatto notare tra le righe un leggero disappunto per un’operazione che non nasceva da un suo desiderio. Gli ultimi giorni, però, hanno mitigato anche la stessa rigidezza di: il tempo, la necessità assoluta deldi fare cassa e anche la maxi-offerta ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Inter, #Skriniar dice sì al Psg: ora il rilancio. E parla già con Hakimi - Gazzetta_it : Gol, intercetti e duelli: in cosa #Bremer può essere meglio di Skriniar #Inter - betta941 : RT @H0PESTR0M: Skriniar e Hakimi al telefono: 'bro ma com'è lì' 'guarda na merda, sto facendo di tutto per andarmene' 'che bello, sto arriv… - alberto_varisco : @igolmar @Gazzetta_it Le cose o si sanno o non si sanno chi le cose come me le dà sa che è una cazzata.Skriniar com… - JumpedGoldoni : RT @H0PESTR0M: Skriniar e Hakimi al telefono: 'bro ma com'è lì' 'guarda na merda, sto facendo di tutto per andarmene' 'che bello, sto arriv… -