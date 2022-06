Ferie estive 2022: limite massimo, pianificazione e richiesta al datore (Di venerdì 24 giugno 2022) Come organizzare le Ferie estive 2022? Protette anche a livello costituzionale (articolo 36 “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a Ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”) le Ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, il quale ha necessità di assentarsi, pur senza subire alcuna penalizzazione a livello economico, al fine di reintegrare le energie psicofisiche e dedicarsi alla vita familiare e sociale. Data l’importanza dell’istituto, la legge (in particolare il Decreto legislativo dell’8 aprile 2003 numero 66) si preoccupa di disciplinarne maturazione, durata minima, termini di fruizione e retribuzione. Al contrario, il periodo in cui godere delle Ferie e come (se per giorni, settimane o mesi) è lasciato alle decisioni del datore di ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 giugno 2022) Come organizzare le? Protette anche a livello costituzionale (articolo 36 “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e aannuali retribuite, e non può rinunziarvi”) lesono un diritto irrinunciabile del lavoratore, il quale ha necessità di assentarsi, pur senza subire alcuna penalizzazione a livello economico, al fine di reintegrare le energie psicofisiche e dedicarsi alla vita familiare e sociale. Data l’importanza dell’istituto, la legge (in particolare il Decreto legislativo dell’8 aprile 2003 numero 66) si preoccupa di disciplinarne maturazione, durata minima, termini di fruizione e retribuzione. Al contrario, il periodo in cui godere dellee come (se per giorni, settimane o mesi) è lasciato alle decisioni deldi ...

