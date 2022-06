ESKUTE entra con un grande debutto al National Cycling Show di Birmingham

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 giugno 2022) LONDRA, 24 giugno 2022/PRNewswire/è un'azienda emergente che produce biciclette elettriche, grazie al suo impegno e alla qualità dei suoi prodotti è in rapida crescita. Per continuare ad espandersi ha compiuto un passo molto importante nella sua strategia di espansione internazionale, con unaldi, nel Regno Unito. Questa è la prima esposizione offline dell'azienda, in cui vengono mostrati dal vivo cinque modelli di ebike, tra cui la Wayfarer E-City Bike, la Netuno E-MTB e le versioni "Pro" aggiornate della Polluno E-City Bike e della Netuno. "Vediamo quest'anno come un momento particolarmente opportuno in quanto sempre più consumatori cercano metodi di trasporto nuovi e più ecologici. Ci auguriamo che questa ...