Energia | Draghi | stoccaggi gas per inverno stanno andando molto bene

(Di venerdì 24 giugno 2022) "Gliper l', la dipendenza da gas russo è scesa dal 40% al 25%. Le misure che il governo ha messo in campo dall'inizio della guerra iniziano a dare risultati"...

Secondo, bisogna "agire subito sui prezzi dell'energia". "Si è parlato di energia, di cosa fare per i prezzi così alti. L'Italia, per gli stoccaggi, sta andando molto bene e la dipendenza dal gas russo, che era il 40% l'anno scorso, oggi sta al 25%: le misure che il governo ha messo in campo dall'inizio della guerra iniziano a dare risultati". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo. «C'è molta consapevolezza rispetto alla serietà della situazione» sull'energia. «Si è parlato molto di coordinamento e sulla solidarietà».