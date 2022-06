Elefante killer e gentiluomo | Schiaccia una donna e poi…

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo vari giornali indiani, unimpazzito ha attaccato due volte unainerme. Il primo attacco ha portato purtroppo alla morte della, che è statata da una zampa dell’. Il secondo ha sconvolto tutti! Gli indiani già parlano di. Secondo The Times of India, la sessantottenne Maya Murmu è statata a morte da unnel distretto di Mayurbhanj, nello Stato di Odisha (India nord-orientale). Lastava andando a raccogliere dell’acqua in un fiume. Attenti al pachiderma… si aggira in India e sembra molto arrabbiato! (Pixabay) – www.curiosauro.itL’una ...