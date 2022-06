È in scadenza | pazza idea per l’attacco della Salernitana dalla Serie A!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 24 giugno 2022) La cicatrice e la rottura tra Dries Mertens ed Aurelio De Laurentiis non si è risanata. Una storia d’amore tra il belga ed il Napoli lunga nove anni, conditi da due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana. Troppo brutto dirsi addio, soprattutto se di quella terra sei diventato idolo, cittadino, uno scugnizzo come tanti all’ombra del Vesuvio. Per Mertens è dunque giunto il momento di trovare un altro pubblico da far innamorare con i suoi gol ed i suoi assist. Dries MertensLa Campania ha un altro lido inA capace di ospitare il folletto fiammingo. Secondo Tuttosport infatti, ladi Iervolino avrebbe seriamente messo gli occhi sull’ex PSV Eindhoven. Per adesso si parla di un qualcosa che va aldilàsemplice indiscrezione, ciò che è certo è che tra Cavani e Mertens, da quelle parti, si ...