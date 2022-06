Chi ha sparato all’uomo della valigetta nucleare di Putin (Di venerdì 24 giugno 2022) Un altro mistero nell’entourage di Vladimir Putin, questa volta per un presento tentato suicidio. Vadim Zimin, ex guardia del corpo del presidente russo, è stato ritrovato col segno di un colpo di pistola in testa dal fratello, all’interno del suo appartamento a Krasnogorsk, vicino Mosca. È in terapia intensiva e secondo i medici rischia di morire. Il quotidiano britannico The Mirror racconta che Zimin è stato collaboratore durante la presidenza di Boris Eltsin, tra il 1991 e il 1999. Successivamente, è stato colonnello durante il mandato di Putin, ma non è ancora chiaro con quale ruolo specifico. Si sa, però, che era l’uomo incaricato di portare e sorvegliare la valigetta con i codici nucleari russi. Sebbene si parli di una “valigetta nucleare”, in realtà le cheguets (il nome in russo) sono tre. Una ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 giugno 2022) Un altro mistero nell’entourage di Vladimir, questa volta per un presento tentato suicidio. Vadim Zimin, ex guardia del corpo del presidente russo, è stato ritrovato col segno di un colpo di pistola in testa dal fratello, all’interno del suo appartamento a Krasnogorsk, vicino Mosca. È in terapia intensiva e secondo i medici rischia di morire. Il quotidiano britannico The Mirror racconta che Zimin è stato collaboratore durante la presidenza di Boris Eltsin, tra il 1991 e il 1999. Successivamente, è stato colonnello durante il mandato di, ma non è ancora chiaro con quale ruolo specifico. Si sa, però, che era l’uomo incaricato di portare e sorvegliare lacon i codici nucleari russi. Sebbene si parli di una “”, in realtà le cheguets (il nome in russo) sono tre. Una ...

