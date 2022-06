Casa Carmen – Fregene (Di venerdì 24 giugno 2022) Casa Carmen Lungomare di Ponente, 103 – 00054 Fregene – Roma Tel. 06/69341945 Sito Internet: Tipologia: pesce Prezzi: crudi 6/20€, antipasti cotti 3,50/16€, primi 14/18€, secondi 12/25€, dolci 6/8€ Chiusura: Lunedì, Martedì e Mercoledì; a pranzo Giovedi e Venerdi; Domenica sera OFFERTA Un’occasione mancata! Questo sarebbe il titolo di Casa Carmen se la nostra recensione ne avesse uno. Siamo andati a provare questo nuovo locale di Fregene carichi di aspettative, ma purtroppo alla prova dei fatti siamo rimasti delusi. La cucina, totalmente di mare, si ispira vagamente a quella spagnola, ma nel concepire i piatti e nella tecnica utilizzata lo chef ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022)Lungomare di Ponente, 103 – 00054– Roma Tel. 06/69341945 Sito Internet: Tipologia: pesce Prezzi: crudi 6/20€, antipasti cotti 3,50/16€, primi 14/18€, secondi 12/25€, dolci 6/8€ Chiusura: Lunedì, Martedì e Mercoledì; a pranzo Giovedi e Venerdi; Domenica sera OFFERTA Un’occasione mancata! Questo sarebbe il titolo dise la nostra recensione ne avesse uno. Siamo andati a provare questo nuovo locale dicarichi di aspettative, ma purtroppo alla prova dei fatti siamo rimasti delusi. La cucina, totalmente di mare, si ispira vagamente a quella spagnola, ma nel concepire i piatti e nella tecnica utilizzata lo chef ...

