Calciomercato Milan, i rossoneri tornano su Ziyech: ecco i dettagli (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Milan su Ziyech e il calciatore ha dato la sua disponibilità: ecco i dettagli Come riportato da Sky Sport, il Milan è ritornato su Hakim Ziyech del Chelsea. L'esterno ha un ingaggio molto alto, ma si lavora per trovare una quadra sulla formula e sulle cifre. Il giocatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

