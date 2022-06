Atp Eastbourne 2022: Fritz supera De Minaur al terzo set, derby con Cressy in finale (Di venerdì 24 giugno 2022) Sarà finale tutta americana al torneo Atp Eastbourne 2022. Sull’erba britannica Taylor Fritz sfiderà Maxime Cressy per alzare al cielo un trofeo, entrambi giunti all’atto conclusivo al termine di due semifinali durissime e risolte al terzo set. Nel primo pomeriggio è stato il numero 60 al mondo Cressy a battere il giovane britannico Jack Draper in tre set col punteggio di 7-6(5) 6-7(2) 6-3. Primi due set serrati che si chiudono soltanto al tie-break dopo una serie di momenti favorevoli prima all’uno poi all’altro, quindi nel terzo set decisivo l’inglese fatica tantissimo al servizio e subisce il break al sesto game, non riuscendo poi a convertire palle per il controbreak. La semifinale successiva vede l’astro nascente del tennis ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Saràtutta americana al torneo Atp. Sull’erba britannica Taylorsfiderà Maximeper alzare al cielo un trofeo, entrambi giunti all’atto conclusivo al termine di due semifinali durissime e risolte alset. Nel primo pomeriggio è stato il numero 60 al mondoa battere il giovane britannico Jack Draper in tre set col punteggio di 7-6(5) 6-7(2) 6-3. Primi due set serrati che si chiudono soltanto al tie-break dopo una serie di momenti favorevoli prima all’uno poi all’altro, quindi nelset decisivo l’inglese fatica tantissimo al servizio e subisce il break al sesto game, non riuscendo poi a convertire palle per il controbreak. La semisuccessiva vede l’astro nascente del tennis ...

