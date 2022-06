Atletica: Assoluti. Jacobs c'è, al via nei 100 a Rieti (Di venerdì 24 giugno 2022) "Grande sorpresa, correrò", ha scritto sui social il campione olimpico di Tokyo. Rieti - L'annuncio è arrivato: Marcell Jacobs parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti di Rieti. Il campione ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) "Grande sorpresa, correrò", ha scritto sui social il campione olimpico di Tokyo.- L'annuncio è arrivato: Marcellparteciperà ai Campionati Italianidi. Il campione ...

