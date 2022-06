Abu Akleh | la conferma definitiva dell’Onu | “La giornalista è stata uccisa dalle forze di sicurezza israeliane”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) A uccidere lapalestinese-americana, Shireen Abu, sono stati gli spari esplosidie non i colpi sparati indiscriminatamente da armi in mano a palestinesi come sostenuto inizialmenteautorità dello Stato ebraico. Aremente quanto già accertato dai palestinesi eindagini della Cnn e del New York Times, è l’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni unite, presentando le conclusioni di un rapporto sull’uccisione della reporter di al-Jazeera e sul ferimento del collega Ali Sammoudi, a Jenin (in Cisgiordania) l’11 maggio del 2022. “Tutte le informazioni che abbiamo raccolto – comprese le informazioni ufficiali dell’esercito israeliano e del ...