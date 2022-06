“Vado via”. Avanti un altro, addio a sorpresa: Paolo Bonolis perde un volto storico del programma (Di giovedì 23 giugno 2022) Sara Croce ha dato il suo addio ad Avanti un altro. La Bonas dello show condotto da Paolo Bonolis attraverso un post sul suo profilo Instagram ha salutato e ringraziato tutti: addetti ai lavori, redazione, conduttori etc. La notizia è stato un fulmine a ciel sereno per tutti i fan che non si aspettavano di non rivederla più nella prossima stagione dello show. “Prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare. La mia bellissima esperienza finisce qui. Vorrei lasciare spazio a cose nuove”. Sara Croce ha dato il suo addio ad Avanti un altro Sara Croce ha dato il suo addio ad Avanti un altro perchè vorrebbe lasciare spazio a nuove esperienze lavorative. Su Instagram, a corredo di uno scatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Sara Croce ha dato il suoadun. La Bonas dello show condotto daattraverso un post sul suo profilo Instagram ha salutato e ringraziato tutti: addetti ai lavori, redazione, conduttori etc. La notizia è stato un fulmine a ciel sereno per tutti i fan che non si aspettavano di non rivederla più nella prossima stagione dello show. “Prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare. La mia bellissima esperienza finisce qui. Vorrei lasciare spazio a cose nuove”. Sara Croce ha dato il suoadunSara Croce ha dato il suoadunperchè vorrebbe lasciare spazio a nuove esperienze lavorative. Su Instagram, a corredo di uno scatto ...

Pubblicità

FedeInLoveWithM : @Gio99_mm Immagino, io già dal Quirino ho smesso proprio di provarci, vado via direttamente finito tutto e va bene… - bvrbharrys : @Ilsalamakeriano sisi son giù, settimana prossima però vado via - MonyM46 : @weirdovery Quindi potrei partire e i sintomi mi vengono quando sono via. Tra l’altro parto con mamma e non vorrei… - corvina_ : Le ho detto che sabato vado al Pride a Bologna col mio ragazzo e ha cominciato a lagnarsi, a dire che si preoccupa,… - GerberArancio : @DavLucia @GerardLDonadoni @albertopetro2 @culture_more @Sensibilia8 @lagatta4739 @Petra71301259 @AnnaMar90949897… -