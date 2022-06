Sta per arrivare Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 e sarà una faccenda tutta… greca (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ ufficiale: sta per arrivare Il mio grosso grasso matrionio greco 3. Lo ha annunciato Nia Vardalos direttamente da Atene, dove sono già iniziate le riprese. Ecco tuto quello che sappiamo. «Ho un annuncio da fare: siamo in Grecia e abbiamo iniziato a girare Il mio grosso grasso matrimonio 3». Con un post su Instagram, Nia Vardalos ha messo fine a mesi di speculazioni. Finalmente, dopo anni di tira e molla, intoppi vari e una pandemia che ha chiuso il mondo, il terzo capitolo della commedia che ha divertito milioni di persone sta per diventare realtà. Le nozze in Grecia di Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 La star della saga, Nia Vardalos, che questa volta sarà anche regista ... Leggi su amica (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ ufficiale: sta perIl miomatrionio3. Lo ha annunciato Nia Vardalos direttamente da Atene, dove sono già iniziate le riprese. Ecco tuto quello che sappiamo. «Ho un annuncio da fare: siamo in Grecia e abbiamo iniziato a girare Il mio3». Con un post su Instagram, Nia Vardalos ha messo fine a mesi di speculazioni. Finalmente, dopo anni di tira e molla, intoppi vari e una pandemia che ha chiuso il mondo, il terzo capitolo della commedia che ha divertito milioni di persone sta per diventare realtà. Le nozze in Grecia di Il mio3 La star della saga, Nia Vardalos, che questa voltaanche regista ...

