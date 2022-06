Serginho | «Theo Hernandez diventerà il migliore del mondo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 giugno 2022) Perarrivano i complimenti di. Le parole dell’ex esterno del Milan sul francese rossonero L’ex rossonero, ospite del canale Twitch di World Soccer Agency, ha elogiato. Ecco le sue parole: «Mi piace, è uno che mi fa ricordare un po’ me. È uno aggressivo, è uno a cui piace tirare in porta, crea. Ogni tanto sbaglia in difesa, ma è normale. Credo che non abbia ancora trovato il suo equilibrio, è ancora giovane e sicuramente lo troverà.il prima possibile il terzino più forte del». LEGGI IL RESTO DELL’INTERVISTA SU MILANNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.