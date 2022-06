Sampdoria, chiesto Bove alla Roma: la risposta giallorossa (Di giovedì 23 giugno 2022) Nella lunga giornata milanese della Sampdoria c'è stato spazio anche per un incontro con la Roma. Il club blucerchiato, rappresentato... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) Nella lunga giornata milanese dellac'è stato spazio anche per un incontro con la. Il club blucerchiato, rappresentato...

Pubblicità

blucerchiante : Alcuni club di #PremierLeague hanno chiesto informazioni per #Mikkel #Damsgaard ???? ma la #Sampdoria ha già riferito… - LazionewsEu : Altro nome per la porta della #Lazio, ma la #Sampdoria spara alto ?? #Calciomercato #sslazio #LazioNews… - ZonaBianconeri : RT @DIRETTADCM: ??ULTIM’ORA ?? #Verona e #Sampdoria hanno chiesto alla #Juventus Filippo #Ranocchia! [ @DiMarzio ] #Calciomercato #Transfer… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? #Verona e #Sampdoria hanno chiesto alla #Juventus Filippo #Ranocchia! [ @DiMarzio ] #Calciomercato… - FilippoRubu00 : ??#Inter, nuova esperienza in prestito per Stefano #Sensi? Dopo l’avventura alla Sampdoria, la #Fiorentina avrebbe c… -