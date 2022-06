Roma, Mourinho si prepara ad accogliere il primo colpo! (Di giovedì 23 giugno 2022) Finalmente il quadro si ricompone ed il ragazzo potrebbe ricongiungersi col suo passato, con un’occasione che precedentemente non gli era stata concessa ma, dopo anni di gavetta tra esperienze sia in cadetteria che tra i grandi, è pronto a riprendersi. Davide Frattesi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe ad un passo dal vestire di nuovo la maglia della Roma. I contatti si sono intensificati nella giornata di ieri e in questa notte, rendendo l’affare più che possibile. Davide Frattesi Sassuolo (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Il duttile centrocampista del Sassuolo potrebbe dunque lasciare i neroverdi dopo 5 anni anche se conditi da qualche prestito. Come detto, il quotidiano sportivo Romano ne riporta fedelmente i dettagli: “Ieri a pranzo c’è stato l’incontro a Milano tra Tiago Pinto e Beppe Riso, procuratore del ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) Finalmente il quadro si ricompone ed il ragazzo potrebbe ricongiungersi col suo passato, con un’occasione che precedentemente non gli era stata concessa ma, dopo anni di gavetta tra esperienze sia in cadetteria che tra i grandi, è pronto a riprendersi. Davide Frattesi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe ad un passo dal vestire di nuovo la maglia della. I contatti si sono intensificati nella giornata di ieri e in questa notte, rendendo l’affare più che possibile. Davide Frattesi Sassuolo (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Il duttile centrocampista del Sassuolo potrebbe dunque lasciare i neroverdi dopo 5 anni anche se conditi da qualche prestito. Come detto, il quotidiano sportivono ne riporta fedelmente i dettagli: “Ieri a pranzo c’è stato l’incontro a Milano tra Tiago Pinto e Beppe Riso, procuratore del ...

