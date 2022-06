Retromarcia della Ue su Kaliningrad. Borrell: rivediamo le linee guida sulle sanzioni (Di giovedì 23 giugno 2022) La Commissione Europea fa Retromarcia su Kaliningrad e “rivedrà”, annuncia l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles, le linee guida sulle sanzioni Ue, seguendo le quali la Lituania ha ostacolato il traffico merci tra la Russia e l’oblast di Kaliningrad, causando una reazione minacciosa di Mosca. “A Kaliningrad – sostiene Borrell – non c’è un blocco. La Lituania sta applicando le linee guida della Commissione sulle sanzioni. Ma il Seae (Servizio Europeo per l’Azione Esterna, la diplomazia Ue, ndr) rivedrà le linee guida per chiarire che non vogliamo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 giugno 2022) La Commissione Europea fasue “rivedrà”, annuncia l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles, leUe, seguendo le quali la Lituania ha ostacolato il traffico merci tra la Russia e l’oblast di, causando una reazione minacciosa di Mosca. “A– sostiene– non c’è un blocco. La Lituania sta applicando leCommissione. Ma il Seae (Servizio Europeo per l’Azione Esterna, la diplomazia Ue, ndr) rivedrà leper chiarire che non vogliamo ...

