Rally, Sébastien Ogier: "Finora sembra il Rally Kenya sembra ancora più impegnativo del 2021" (Di giovedì 23 giugno 2022) Sébastien Ogier parla del futuro e dell'imminente Rally Kenya dopo aver disputato per la prima volta la 24h Le Mans a bordo di un'Oreca 07 Gibson LMP2 del Richard Mille Racing. Il transalpino ha deciso di rinunciare al proprio impegno nel FIA World Endurance Championship 2022 dopo l'appuntamento francese con il chiaro intento di tornare per la prossima stagione. Il nativo di Gap ha rilasciato in merito in una nota: "Sono molto grato alla Richard Mille Racing per l'opportunità che mi hanno dato quest'anno. Partecipare alle gare di Sebring, Spa-Francorchamps e Le Mans è stata una grande scelta per scoprire il mondo del FIA WEC e posso dire di essermi goduto tutto a pieno". Il teammate di Charles Milesi e Lilou Wadoux aveva commentato ai media ai microfoni 'Motorsport.com' poco prima dell'annuncio ...

