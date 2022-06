Pompei dall'alto: ecco la prima passerella nell'insula dei Casti amanti (Di giovedì 23 giugno 2022) Duecento metri di passerella aerea e antisismica per ammirare dall'alto i tesori delle domus Pompeiane dei Casti amanti e dei Pittori al lavoro. Interessate alla passatoia anche le botteghe che... Leggi su ilmattino (Di giovedì 23 giugno 2022) Duecento metri diaerea e antisismica per ammirarei tesori delle domusane deie dei Pittori al lavoro. Interessate alla passatoia anche le botteghe che...

MegaleHellas : Pompei, una passerella aerea per ammirare le domus dall'alto - Campania - - vicalvan : Pompei, una passerella aerea per ammirare le domus dall'alto - EcoEcologia : ?? Dall’analisi dei corpi svelate le abitudini alimentari delle persone morte nell’eruzione del #Vesuvio del 79 d.… - olinkabmw : @Jamesblog4 Sì ho già tutti i biglietti. Devo solo resistere dall’aggiungerne altri. Ma poi la Patti a Pompei? Sarà emozionante lo so. - alice_cosm : RT @miriconosci: In una città in preda alla privatizzazione degli spazi culturali, a scelte calate dall’alto da @dariofrance (es. l'AV a Po… -