Polio | tracce del virus nelle acque reflue di Londra

(Di giovedì 23 giugno 2022) – Dopo 40 anni riappare ildellamielite a, Gran Bretagna. La Uk Health Security Agency (Ukhsa), in collaborazione con la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra), ha trovato ilin campioni diraccolti dal London Beckton Sewage Treatment Works nel Nord e nell’Est della metropoli. L’ultimo caso di forma selvaggia dellamielite nel Regno Unito risale al 1984 e solo nel 2003 il paese è stato dichiarato “-free”. Secondo l’Ukhsa, “è normale che ogni anno vengano rilevati da uno a 3‘simili al vaccino’ nei campioni didel Regno Unito. Le primedel ...

Durante un controllo di routine, nelle acque reflue di Londra sono state trovate tracce del virus della poliomielite. Dal 2003 nel Regno Unito la malattia viene considerata eradicata. Dopo la scoperta di tracce del poliovirus in un impianto di trattamento delle acque reflue di Beckton, a Londra, l'Ukhsa monitora i campioni che potrebbero essere riconducibili a infezione da polio. Dopo la scoperta di tracce del poliovirus in un impianto di trattamento delle acque reflue di Beckton, a Londra, l'Italia si prepara a intensificare i controlli per capire se esistono casi simili.