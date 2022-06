Meteo | caldo record | ecco le città da bollino rosso Previste due settimane di fuoco senza tregua

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Arriva il terzo e durissimo anticiclone africano dell'Estate 2022. Da oggi, una settimana tra le più calde di sempr… - GazzettaDelSud : ?? ALLERTA #CALDO | Ecco le città da bollino rosso e arancione. Previste due settimane 'di fuoco' senza tregua.… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: ?? ?? L'Italia resta bollente ma la prossima settimana sarà anche peggio - UnicaRadio : Meteo: temperature sopra i 37°, scatta l’allerta in Sardegna - MassimoNovi : RT @flash_meteo: #meteo #toscana la settimana prossima ancora probabili condizioni di caldo intenso. Nell'immagine le temperature ecceziona… -

: l' ondata diafricano di Caronte è appena iniziata con i primi 44 C in Sardegna e le temperature sono previste in ulteriore aumento durante il fine settimana. Localmente, a causa di ...1' DI LETTURA Il grannon lascia l'Isola e l'alta pressione sub - tropicale resta protagonista assoluta. Come andrà il weekend in Sicilia 'Nei prossimi giorni - spiegano gli esperti di 3Bmeteo - e fino agli esordi ...Che caldo! Ovvio, sono in arrivo i giorni più caldi del mese di giugno grazie all'anticiclone africano dal mitologico nome Caronte!Sembra pieno inverno, anzi Natale con la neve, ma le foto ritraggono la tremenda grandinata che ha colpito il belunese provocando ingenti danni ...