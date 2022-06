Maturità, il prof Reali critica le griglie in centesimi: servono le competenze di un contabile più che di un docente di lettere (Di giovedì 23 giugno 2022) In via di svolgimento le prove scritte della Maturità, ieri la prova di italiano, oggi seconda prova. Critico verso le griglie di valutazione il professor Mauro Reali, autore di testi Loescher di Letteratura Latina e di Storia, direttore de La ricerca, che commentando le tracce della prima prova in premessa riflette sulla valutazione delle prove. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 giugno 2022) In via di svolgimento le prove scritte della, ieri la prova di italiano, oggi seconda prova. Critico verso ledi valutazione ilessor Mauro, autore di testi Loescher di Letteratura Latina e di Storia, direttore de La ricerca, che commentando le tracce della prima prova in premessa riflette sulla valutazione delle prove. L'articolo .

