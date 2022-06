Maran è il nuovo allenatore del Pisa

(Di giovedì 23 giugno 2022) Rolando, ex tecnico di Cagliari e Genoa in serie A, è ildel. Lo ha annunciato il club in serata con una nota sul proprio sito internet. Il tecnico dovrebbe avere firmato ...

Pubblicità

FirenzePost : Pisa: Maran nuovo allenatore dei nerazzurri, Vanta oltre 600 panchine in club professionistici - m_bufalino : Fiducia al nuovo corso e al nuovo progetto sportivo. Benvenuto Maran - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Rolando Maran nuovo allenatore del Pisa - Cagliari_1920 : Pisa, è ufficiale: Maran è il nuovo allenatore #cagliaricalcio - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB Riepilogo affari #23giugno /3 Panchine Fumata bianca al #Pisa: Rolando Maran è il nuov… -

... - Grosso (confermato) GENOA - Blessin (confermato) MODENA - Tesser (confermato) PALERMO - Baldini verso la conferma PARMA - Pecchia () PERUGIA - Castori () PISA -) ...E' arrivata nella serata di giovedì l'ufficialità di ciò che ormai era una certezza da giorni: Rolandoè ilallenatore del Pisa Sporting Club. 'A partire dal 1° luglio 2022, l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra sarà affidato al signor Rolando- si legge in un ...La. promozione (sfiorata per l’ex squadra di D’Angelo) avrebbe permesso, per chi aveva scommesso sul Pisa la scorsa estate, di vincere fino a 150 volte la posta I bookmakers non scommettono sul Pisa p ...Rolando Maran, ex tecnico di Cagliari e Genoa in serie A, è il nuovo allenatore del Pisa. Lo ha annunciato il club in serata con una nota sul proprio sito internet ...