L’Europa alla prova di Putin (Di giovedì 23 giugno 2022) Vladimir Putin ha davanti a sé diverse sfide. La guerra in Ucraina ha infatti accelerato o provocato una serie di fenomeni geopolitici di definizione ancora difficile, ma quello che è certo è che sembra avere avuto inizio una fase di transizione che riguarda tutto il mondo, e che ha come epicentro proprio Mosca. Una delle InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 23 giugno 2022) Vladimirha davanti a sé diverse sfide. La guerra in Ucraina ha infatti accelerato o provocato una serie di fenomeni geopolitici di definizione ancora difficile, ma quello che è certo è che sembra avere avuto inizio una fase di transizione che riguarda tutto il mondo, e che ha come epicentro proprio Mosca. Una delle InsideOver.

Pubblicità

Ettore_Rosato : 'L'Europa deve muoversi con rapidità e decisione per tutelare i propri cittadini dalle ricadute della crisi innesca… - vaticannews_it : L'appello per la #pace è stato rivolto 'al mondo cattolico per primo, attraverso la figura del presidente della CEI… - santegidionews : L’immigrazione è sempre più una opportunità. Oggi @Marco_europa alla conferenza stampa “Cercasi lavoratori”: Burocr… - Efisio31251859 : RT @ProItalia_org: Il programma di #InsiemePerIlFuturo 1) Vorrebbimo l'Europa dell'amore perché l'Italia da sola non c'è la faresse. 2) So… - GardonioLucio : @alesallusti Sallusto però devi riconoscere che mandando armi ci saranno altre devastazioni altri morti la Russia g… -