“La scuola fa schifo”. Una dirigente: “Leggendo quella frase sulla maglietta di Francesco mi sono commossa” (Di giovedì 23 giugno 2022) «Mi sono persino commossa, perché ho pensato, confrontandomi con lui, che questa generazione che tanti tacciano di pressappochismo e superficialità, di disconnessione dalla realtà, ha invece i piedi ben piantati per terra ed è capace di una chiara visione delle priorità del Paese», ammette una dirigente scolastica del Veneto, riferendosi al gesto di Francesco Intraguglielmo, lo studente di Enna, in Sicilia, che mercoledi si è presentato alla prova scritta di Italiano dell’esame di Stato, presso la scuola, con una maglietta recante la scritta La scuola italiana fa schifo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 giugno 2022) «Mipersino, perché ho pensato, confrontandomi con lui, che questa generazione che tanti tacciano di pressappochismo e superficialità, di disconnessione dalla realtà, ha invece i piedi ben piantati per terra ed è capace di una chiara visione delle priorità del Paese», ammette unascolastica del Veneto, riferendosi al gesto diIntraguglielmo, lo studente di Enna, in Sicilia, che mercoledi si è presentato alla prova scritta di Italiano dell’esame di Stato, presso la, con unarecante la scritta Laitaliana fa. L'articolo .

