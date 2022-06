Juventus-Di Maria: i bianconeri non sono più interessati all’argentino (Di giovedì 23 giugno 2022) Importanti novità di mercato in casa Juventus. I bianconeri sembra abbiano mollato la presa per quanto riguarda Angel Di Maria, uno dei principali obiettivi della squadra guidata da Max Allegri. La società era andata incontro al calciatore, proponendogli un anno di contratto, come da lui richiesto, con un’offerta da 7 milioni, ma Di Maria ha chiesto ulteriore tempo per riflettere. Tempo che si è rivelato eccessivo per i bianconeri, che avevano il mercato bloccato in attesa di una risposta. La Juventus, quindi, cambia strada: Di Maria potrebbe aver chiesto tempo per attendere nuove mosse dla Barcellona, ma i bianconeri si sono stancati di aspettarlo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) Importanti novità di mercato in casa. Isembra abbiano mollato la presa per quanto riguarda Angel Di, uno dei principali obiettivi della squadra guidata da Max Allegri. La società era andata incontro al calciatore, proponendogli un anno di contratto, come da lui richiesto, con un’offerta da 7 milioni, ma Diha chiesto ulteriore tempo per riflettere. Tempo che si è rivelato eccessivo per i, che avevano il mercato bloccato in attesa di una risposta. La, quindi, cambia strada: Dipotrebbe aver chiesto tempo per attendere nuove mosse dla Barcellona, ma isistancati di aspettarlo. L'articolo CalcioWeb.

