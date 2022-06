Ignazio Corrao ex M5S | “Con un Movimento risanato e rinsavito potrebbero ritornare a dialogare uomini come Alessandro Di Battista”

(Di giovedì 23 giugno 2022), europarlamentare indipendente nei Verdi europei ma soprattutto ex M5S, ha le idee chiare sui motivi che hanno terremotato il, con la scissione di Luigi Di Maio, e sulle soluzioni per una ripartenza. Pernon solo ilnon è finito con l’uscita del ministro degli Esteri ma Giuseppe Conte ha la possibilità di rilanciarlo. “Con unDie, perché no,me”, ammette. Insomma, le recenti fuoriuscite rappresentano una grande opportunità politica per Conte: “Si dice che tolti i rami secchi si ...

Pubblicità

BabbaiFabry : RT @Mirandola59: Bravo @elio_vito un uomo di altri tempi! Un esempio! Vero @DinoGiarrusso ? Vero @gparagone ? Vero @Ignazio_Corrao? - BandyCarlo : RT @Mirandola59: Bravo @elio_vito un uomo di altri tempi! Un esempio! Vero @DinoGiarrusso ? Vero @gparagone ? Vero @Ignazio_Corrao? - DeSantis1948 : RT @Mirandola59: Bravo @elio_vito un uomo di altri tempi! Un esempio! Vero @DinoGiarrusso ? Vero @gparagone ? Vero @Ignazio_Corrao? - lupazzottu : RT @Mirandola59: Bravo @elio_vito un uomo di altri tempi! Un esempio! Vero @DinoGiarrusso ? Vero @gparagone ? Vero @Ignazio_Corrao? - marinellafly12 : RT @Mirandola59: Bravo @elio_vito un uomo di altri tempi! Un esempio! Vero @DinoGiarrusso ? Vero @gparagone ? Vero @Ignazio_Corrao? -

LA NOTIZIA

I contiani restano per ora in cinque: dei 14 eletti alle europee, quattro erano già fuggiti nei verdi a fine 2020 (, Rosa D'Amato, Eleonora Evi e Piernicola Pedicini). A marzo 2021 ...Leggi Anche dal blog diElezioni, la verità è che da anni perdono tutti: il vero vincitore non fa più notizia Sarebbe compito delle forze riformiste di centrosinistra , i cui ... Ignazio Corrao (ex 5S): ora uomini come Di Battista potrebbero tornare Dopo Roma, anche Strasburgo. Di Maio porta via due eurodeputate, Rondinelli e Gemma, al Movimento 5 Stelle. All'Europarlamento è l’ennesima sfaldatura di un gruppo che non è neppure un gruppo: è ancor ...Le commissioni Envi ed Econ hanno adottato a maggioranza a Bruxelles un'obiezione alla proposta della Commissione sulla tassonomia verde ...