Eva Grimaldi, la confessione choc: «Ho rischiato di morire» (Di giovedì 23 giugno 2022) «Certi tasti non riesco a toccarli senza piangere, come il ricordo dei miei genitori. A casa mia non c’erano libri perché costavano, siamo cresciuti con gli aiuti della Caritas». In una lunga quanto toccante intervista concessa qualche tempo fa a “Verissimo” Eva Grimaldi si è aperta come forse mai aveva fatto, confidando aneddoti sulla sua infanzia e retroscena inediti. Nel corso della chiacchierata la popolare attrice ha svelato anche di aver rischiato di morire. (continua a leggere dopo le foto). leggi anche l’articolo —> Loredana Lecciso e Gigi D’Alessio sono stati insieme? Finalmente la verità «Sono dislessica, quando parlo in televisione ho sempre tanta paura di sbagliare. Vedo sempre le parole scritte quando le pronuncio», ha svelato Eva Grimaldi, che ha ammesso poi di aver fatto uso di droghe in passato: ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 giugno 2022) «Certi tasti non riesco a toccarli senza piangere, come il ricordo dei miei genitori. A casa mia non c’erano libri perché costavano, siamo cresciuti con gli aiuti della Caritas». In una lunga quanto toccante intervista concessa qualche tempo fa a “Verissimo” Evasi è aperta come forse mai aveva fatto, confidando aneddoti sulla sua infanzia e retroscena inediti. Nel corso della chiacchierata la popolare attrice ha svelato anche di averdi. (continua a leggere dopo le foto). leggi anche l’articolo —> Loredana Lecciso e Gigi D’Alessio sono stati insieme? Finalmente la verità «Sono dislessica, quando parlo in televisione ho sempre tanta paura di sbagliare. Vedo sempre le parole scritte quando le pronuncio», ha svelato Eva, che ha ammesso poi di aver fatto uso di droghe in passato: ...

Pubblicità

cinicomateriale : @kahluaeluau @sonocomevenezIV @Elena__Art @ArditoAD14 @MattDynamiteM86 Sono un ‘85 cresciuto da un ‘77 mica sono Eva Grimaldi ???? - AzdoraL : @SolexMyheart @AXBproduction @Soleil_stasi Ho un bisogno urgente della reaction di Eva Grimaldi che dice in studio:… - Asterope_28 : Per me Eva Grimaldi una grande perdita, è uscita troppo presto #talkspace - filippocorvi : @JPeppp Non so, a me sembra Imma Battaglia, ma stava con Eva Grimaldi...valli a capire sti vip...?? - giovannibread_ : @nonmuntoni Ah non è Eva Grimaldi? -