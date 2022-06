Elisabetta Gregoraci si spoglia in TV ma è per una buona causa (Di giovedì 23 giugno 2022) Elisabetta Gregoraci sarà la prima concorrente Chi si spoglia vince, lo show di Rai2 dedicato alla prevenzione medica. Elisabetta Gregoraci torna su Rai2 per spogliarsi: la showgirl sarà la prima ospite del programma Chi si spoglia vince, dedicato alla prevenzione medica. La notizia è stata anticipata da Dagospia, mentre Il Fatto Quotidiano ha saputo in anteprima che a condurre lo show sarà Mara Maionchi. In questi giorni, Elisabetta Gregoraci è impegnata, per il sesto anno consecutivo, come co-conduttrice, insieme ad Alan Palmieri e Mariasole Pollio, con Battiti Live, l'evento musicale che si svolge in alcune piazze della Puglia, organizzato dal Gruppo Norba. Terminate le sue fatiche estive, la showgirl tornerà in autunno su Rai2, rete ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022)sarà la prima concorrente Chi sivince, lo show di Rai2 dedicato alla prevenzione medica.torna su Rai2 perrsi: la showgirl sarà la prima ospite del programma Chi sivince, dedicato alla prevenzione medica. La notizia è stata anticipata da Dagospia, mentre Il Fatto Quotidiano ha saputo in anteprima che a condurre lo show sarà Mara Maionchi. In questi giorni,è impegnata, per il sesto anno consecutivo, come co-conduttrice, insieme ad Alan Palmieri e Mariasole Pollio, con Battiti Live, l'evento musicale che si svolge in alcune piazze della Puglia, organizzato dal Gruppo Norba. Terminate le sue fatiche estive, la showgirl tornerà in autunno su Rai2, rete ...

