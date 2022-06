Dmitry Medvedev torna all’attacco: “È chiaro a tutti che Mario Draghi non è Silvio Berlusconi” (Di giovedì 23 giugno 2022) Prima la stampa italiana, poi gli occidentali da fare sparire, poi l’Unione europea. Adesso, a entrare nel mirino del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione Dmitry Medvedev, sono i leader europei: “senza offesa per nessuno, ma è chiaro a tutti che Mario Draghi non è Silvio Berlusconi, e Olaf Scholz non è Angela Merkel“, ha detto (come spesso accade) su Telegram. Dmitry Medvedev torna all’attacco Secondo Medvedev, il livello dei politici occidentali è “caduto in basso” e “l’ho visto con i miei occhi negli ultimi 20 anni”. I vecchi leader sono stati rimpiazzati da una nuova generazione di “persone deboli” che “convenzionalmente ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Prima la stampa italiana, poi gli occidentali da fare sparire, poi l’Unione europea. Adesso, a entrare nel mirino del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione, sono i leader europei: “senza offesa per nessuno, ma èchenon è, e Olaf Scholz non è Angela Merkel“, ha detto (come spesso accade) su Telegram.Secondo, il livello dei politici occidentali è “caduto in basso” e “l’ho visto con i miei occhi negli ultimi 20 anni”. I vecchi leader sono stati rimpiazzati da una nuova generazione di “persone deboli” che “convenzionalmente ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ultimatum di Mosca ai combattenti Azot: 'Deponete le armi oggi'. Il generale Mizintsev: 'Fermare questa… - lancellone : RT @MarcoFattorini: È tornato Dmitry Medvedev: «Vedo quanto è sceso in basso il livello dei politici occidentali. Senza offesa per nessuno,… - MichelaRoi : RT @MarcoFattorini: È tornato Dmitry Medvedev: «Vedo quanto è sceso in basso il livello dei politici occidentali. Senza offesa per nessuno,… - LatrBerserkr : RT @Gianl1974: Rispondendo a una domanda sull'estensione del Trattato START-3 tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti, il vice capo del… - Gianl1974 : Rispondendo a una domanda sull'estensione del Trattato START-3 tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti, il vice… -