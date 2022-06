Chiara Ferragni fa un brindisi completamente nuda tra la schiuma (Di giovedì 23 giugno 2022) Chiara Ferragni in uno scatto ad alto tasso erotico, con l’influencer che posa senza veli e con un calice di vino in mano. completamente nuda, con il seno e le parti intime coperte dalla schiuma e un calice di vino rosso in mano. Chiara Ferragni seduce così i follower, con uno scatto ad alto tasso Leggi su people24.myblog (Di giovedì 23 giugno 2022)in uno scatto ad alto tasso erotico, con l’influencer che posa senza veli e con un calice di vino in mano., con il seno e le parti intime coperte dallae un calice di vino rosso in mano.seduce così i follower, con uno scatto ad alto tasso

trash_italiano : Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara… - trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - Agenzia_Ansa : A 24 ore dall'annuncio di Amadeus, che l'ha chiamata sul palco del prossimo festival (7-11 febbraio) come co-condut… - dolcechiara3 : RT @xst3fania: Un grazie alla grandissima regina Vittoria Lucia Ferragni che continuando a dire “mamma” e non “papà” ha tenuto impegnato Fe… - sabrinsky1 : RT @DioBenedicaMe: Quando capiranno che Chiara Ferragni non è una semplice influencer che le rappresenta ma una che fa imprenditoria sarà t… -