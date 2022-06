Cambi di casacca in Parlamento | M5s da record dopo la scissione di Di Maio | dal 2018 in 160 hanno scelto di andare altrove

(Di giovedì 23 giugno 2022) Attenzione, la legislatura non è ancora finita, ildei voltagabbana è ancora a portata di mano. Le agenzie battono e ribattono l’ultimo, clamoroso, innescato dalladal Movimento Cinque stelle di Luigi di, che da sola si porta via una sessantina di parlamentari destinati al nascente gruppo “Insieme per il futuro”. Ultimi di un folto esercito di transfughi che al momento, contando i, si ferma a quota 332, ma salirà a 394 una volta che il gruppo dei dimaiani sarà ufficialmente insediato nei due rami della Camere. Operazione che, con quasi 100 onorevoli transfughi già fuoriusciti, porta sul podio della specialità proprio il movimento che invocava il vincolo di mandato: da inizio legislatura ne totalizza infatti ben 160. La coerenza in politica non è necessariamente un valore. In ogni caso, ...

mariaederaM5S : Io rimango convintamente nel @Mov5Stelle, mantenendo l’impegno preso con i miei elettori e continuando a seguire co… - Rosyfree74 : RT @ErmannoKilgore: #Dimaio #M5S #22giugno #Ittoemezzo Cambi di casacca 304 da inizio legislatura per 214 parlamentari - Il Sole 24 ORE Pi… - Danireport : @serebellardinel L'unica speranza è Conte anche se vorrei fosse più decisionista. Speriamo che alle prossime elezio… - OrologioaC : RT @mariaederaM5S: Io rimango convintamente nel @Mov5Stelle, mantenendo l’impegno preso con i miei elettori e continuando a seguire con org… - CarloScalmana : RT @ChiodiDonatella: #DiMaio, ma com'era la faccenda che se cambi casacca devi dimetterti e farti rieleggere con la casacchetta nuova? http… -

Il Fatto Quotidiano

Da allora si ritrovano in 110 in meno (opportunistici di, tradimenti per conflitto di interessi, ricollocazione più favorevole alla rielezione). UN DESTINO DI IRRILEVANZA . Sembra ...'Come fa a spiegare la scissione ai cittadini considerato che fino a qualche mese fa era proprio lui a condannare idi', l'interrogativo posto da alcuni partecipanti all'incontro. "La ... Cambi di casacca in Parlamento, M5s da record dopo la scissione di Di Maio: dal 2018 in 160 hanno scelto di… "Non mi sono mai piaciuti i cambi di casacca, e non credo sia una questione di populismo o di estremismo, ma di ferma convinzione che tornare sul territorio a testa alta e riuscire a guardarmi allo ...Dopo la scissione di Di Maio, che fonda il suo nuovo gruppo accompagnato da alcuni fedelissimi, il sito web "insiemeperilfuturo.it" è stato messo in vendita.