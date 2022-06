Calciomercato Salernitana: Djuric via per Pinamonti?. Piace Pjaca (Di giovedì 23 giugno 2022) Ore intense di Calciomercato per la Salernitana che sembra intenzionata a costruire una rosa da salvezza blindata per la prossima stagione di Serie A. Dopo la cessione di Di Tacchio alla Ternana, i granata hanno chiuso l’accordo con l’Atalanta che porta Ederson a Bergamo per 15 milioni di euro più due giocatori. Uno di questi potrebbe essere il giovane Lovato, che andrebbe quindi a rinforzare la difesa del club di Salerno. L’operazione di Calciomercato spartiacque, però, potrebbe essere quella che pare i granata abbiano concluso con il Cagliari per il trasferimento di Joao Pedro. I sardi avrebbero infatti accettato la proposta economica del club di Iervolino, che ora dovrà trovare l’accordo con il calciatore. Inoltre per l’attacco la Salernitana continua a seguire le tracce di Pinamonti, reduce da ... Leggi su zon (Di giovedì 23 giugno 2022) Ore intense diper lache sembra intenzionata a costruire una rosa da salvezza blindata per la prossima stagione di Serie A. Dopo la cessione di Di Tacchio alla Ternana, i granata hanno chiuso l’accordo con l’Atalanta che porta Ederson a Bergamo per 15 milioni di euro più due giocatori. Uno di questi potrebbe essere il giovane Lovato, che andrebbe quindi a rinforzare la difesa del club di Salerno. L’operazione dispartiacque, però, potrebbe essere quella che pare i granata abbiano concluso con il Cagliari per il trasferimento di Joao Pedro. I sardi avrebbero infatti accettato la proposta economica del club di Iervolino, che ora dovrà trovare l’accordo con il calciatore. Inoltre per l’attacco lacontinua a seguire le tracce di, reduce da ...

