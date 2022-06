ATP Mallorca 2022 | Bautista batte Medvedev Bene Tsitsipas | Bonzi e Bellier

(Di giovedì 23 giugno 2022) Cala il sipario sulla quarta giornata dell’ATP 250 di. Sull’erba spagnola si sono giocati oggi tutti i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nel primo incontro di giornata arriva la netta vittoria di Benjamin. Il francese (n.56 al mondo) supera il tedesco Daniel Altmaier (n.64 ATP) per 6-3 6-4 e si regala la semifinale contro il greco Stefanos(n.2 del torneo), uscito vincitore dalla sfida contro lo statunitense Marcos Giron (n.67 del ranking) con il risultato di 7-6(5) 4-6 6-3 dopo due ore e 35 minuti di battaglia. Nelle altre due partite RobertoAgut (n.5 del seeding) sconfigge a sorpresa il russo Daniil(testa di serie n.1) con un agile 6-3 6-2, mentre lo svizzero Antoine ...

Pubblicità

SixFigureSynd : 6/23/22 ?? Bad Homburg WTA ???? ?? Anisimova ML +130 Mallorca ATP ???? ?? Bellier ML (0.5U) +290 - lastwordonsport : ATP Mallorca Quarterfinal Predictions Including Daniil Medvedev vs Roberto Bautista Agut - - OA_Sport : #TENNIS Problemi agli addominali per Kyrgios: un possibile outsider di Wimbledon potrebbe essere costretto a dare f… - BeteTisinovich : RT @saqueyvolea: ATP MALLORCA R1 : ANTOINE BELLIER (SUI) A FEDERICO DELBONIS (ARG) 6-3-7-6(6) - saqueyvolea : ATP MALLORCA R1 : ANTOINE BELLIER (SUI) A FEDERICO DELBONIS (ARG) 6-3-7-6(6) -

Roberto Bautista Agut ha accolto così la quarta vittoria in carriera contro un numero 1 del mondo dopo le tre contro Novak Djokovic, che lo proietta in semifinale all'250 di(trasmesso ...Parliamo di Daniil Medvedev , ora in vetta al ranking, che in un'intervista a El Diario deha previsto che all'All England Club accadrà qualcosa di veramente sorprendente. 'Novak ...Cala il sipario sulla quarta giornata dell’ATP 250 di Mallorca. Sull’erba spagnola si sono giocati oggi tutti i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risu ...Cala il sipario sulla quarta giornata dell’ATP 250 di Mallorca. Sull’erba spagnola si sono giocati oggi tutti i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risu ...