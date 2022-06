Ultime Notizie – Scissione M5S continua, i rumors sui big in uscita (Di mercoledì 22 giugno 2022) continua la Scissione M5S e continuano a rimbalzare anche i rumors su nuovi addii in casa 5 Stelle, dopo lo tsunami provocato dall’uscita di Luigi Di Maio insieme a una sessantina di fedelissimi per fondare un nuovo gruppo, ‘Insieme per il Futuro’. Occhi puntati sull’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che in molti, tra le file dei ‘dimaiani’, considerano vicinissima ad abbandonare la nave di Giuseppe Conte per approdare su quella del ministro degli Esteri. Stando a diverse fonti interne, l’annuncio di un suo passaggio a Ipf potrebbe arrivare già nella giornata di domani. E Azzolina non sarebbe l’unica ‘big’ che starebbe valutando in queste ore un cambio di squadra. “O Conte tira fuori un progetto o io non ci sto”, si sfogava uno degli esponenti di peso del M5S questa mattina prima di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022)laM5S eno a rimbalzare anche isu nuovi addii in casa 5 Stelle, dopo lo tsunami provocato dall’di Luigi Di Maio insieme a una sessantina di fedelissimi per fondare un nuovo gruppo, ‘Insieme per il Futuro’. Occhi puntati sull’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che in molti, tra le file dei ‘dimaiani’, considerano vicinissima ad abbandonare la nave di Giuseppe Conte per approdare su quella del ministro degli Esteri. Stando a diverse fonti interne, l’annuncio di un suo passaggio a Ipf potrebbe arrivare già nella giornata di domani. E Azzolina non sarebbe l’unica ‘big’ che starebbe valutando in queste ore un cambio di squadra. “O Conte tira fuori un progetto o io non ci sto”, si sfogava uno degli esponenti di peso del M5S questa mattina prima di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 53.905 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - VesuvioLive : A Londra ricompare il virus della poliomielite, Burioni: “Pessima notizia” - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (22/06/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -