Ucraina | Meloni | ' governo ambiguo | posizione Fdi chiara e inequivocabile'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "La risoluzione proposta da Fratelli d'Italia contiene una posizione chiara e inequivocabile. Volete rimanere ambigui, ma penso che questo non sia il tempo dell'ambiguità, penso che questo sia il tempo in cui una nazione come la nostra fa le scelte necessarie a difendere i suoi interessi nazionali. Questo è il momento in cui si distinguono i leader dai follower, cioè coloro che hanno il coraggio di indicare una rotta alla nazione, da quelli che invece pensano che si possa fare cassa elettorale sulla pelle della nazione. L'Italia non può permettersi di essere l'anello debole dell'Occidente, cioè del sistema di alleanze commerciali, di difesa, economiche del quale fa parte da sempre". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nella sua dichiarazione di ...

