**Ucraina: in aula cartelli 'stop armi' di Alternativa, Fico richiama a ordine'** (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Abbassate i cartelli, liberate l'emiciclo". Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha richiamato all'ordine alcuni deputati di Alternativa che al termine delle comunicazioni del premier Mario Draghi hanno esposto in aula dei cartelli con scritto 'stop invio armi'. Tra i deputati richiamati dal presidente Fico anche Sara Cunial.

