Ucraina | a Zaporizhzhia le donne imparano a usare i kalashnikov

Le donne che abitano nella città di Zaporizhzhia, nel Sud dell'Ucraina, imparano a usare i kalashnikov nell'ambito di un programma di addestramento per combattere in vista della potenziale offensiva russa. "Il sesto senso" è un centro di addestramento per la sicurezza personale in città, dove un team di esperti insegna alle donne a usare le armi. Natalia Basova, residente di Zaporizhzhia, 47 anni: "Ho cominciato a imparare a sparare prima della guerra. Ho visitato poligoni e campi di addestramento. Ho provato a capire cosa fosse, sono molto interessata. E ora è necessario. Veniamo a vedere il nostro allenatore, ci insegna a fare la cosa giusta. Non sapevamo nemmeno come si facesse correttamente", ha spiegato in un'intervista a France ...

