Trova un fegato in acqua mentre fa il bagno: macabra scoperta in mare (Di mercoledì 22 giugno 2022) macabra scoperta in mare a Latina dove un bagnante mentre stava nuotando ha notato qualcosa di strano che galleggiava in acqua, che poi è stato scoperto essere un fegato. È successo nella giornata di ieri, martedì 21 giugno, a... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 giugno 2022)ina Latina dove un bagnantestava nuotando ha notato qualcosa di strano che galleggiava in, che poi è stato scoperto essere un. È successo nella giornata di ieri, martedì 21 giugno, a...

lccatt : RT @fanpage: Una bagnante stava nuotando a pochi metri dalla riva, quando ha visto un fegato, probabilmente umano - FinallyTheo : RT @fanpage: Una bagnante stava nuotando a pochi metri dalla riva, quando ha visto un fegato, probabilmente umano - EItonMcCartney : RT @fanpage: Una bagnante stava nuotando a pochi metri dalla riva, quando ha visto un fegato, probabilmente umano - News_24it : LATINA - Entra in acqua per fare un bagno al mare e si imbatte in un fegato umano: è quanto accaduto nelle acque di… - Latina_Oggi : Latina, mentre fa il bagno trova un fegato in mare Macabra scoperta a Foce Verde. Sul caso la Procura ha aperto un'inchiesta -