“Torna a casa…” | Juventus | che succede? L’annuncio spiazza i tifosi

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Laal lavoro per la prossima stagione, ma occhio alle parole pronunciate in diretta. Arriva la confessione che. L’ultima stagione non è stata semplice. E sommata a quella precedente, lacontinua a vivere una fase di stallo all’interno della sua storia. Prima Pirlo e adesso l’Allegri-bis: la Vecchia Signora non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.