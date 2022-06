Test visivo delle siepe: impossibile vede l’animale nascosto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Vediamo meglio insieme questo super complicato Test che vi proponiamo oggi dove solamente un genio può vedere l’animale nascosto. Oggi vi vogliamo mostrare un complicato rompicapo che vi farà impazzire per un po’ e noi vi consigliamo di provare con qualche amico per avere più possibilità di risposta in modo corretto. (amoreaquattrozampe)Come spesso accade, poi, la parte più difficile è capire quanto tempo avete a vostra disposizione che molto spesso è pochissimo, ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo meglio insieme. Abbiamo fatto un rapido calcolo e solamente il 3% delle persone è riuscito a rispondere in modo corretto nelle tempistiche indicate, ma quant’è? Sono solamente 10 secondi, quindi un tempo veramente piccolissimo. La fotografia in questione arriva ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Vediamo meglio insieme questo super complicatoche vi proponiamo oggi dove solamente un genio puòre. Oggi vi vogliamo mostrare un complicato rompicapo che vi farà impazzire per un po’ e noi vi consigliamo di provare con qualche amico per avere più possibilità di risposta in modo corretto. (amoreaquattrozampe)Come spesso accade, poi, la parte più difficile è capire quanto tempo avete a vostra disposizione che molto spesso è pochissimo, ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo meglio insieme. Abbiamo fatto un rapido calcolo e solamente il 3%persone è riuscito a rispondere in modo corretto nelle tempistiche indicate, ma quant’è? Sono solamente 10 secondi, quindi un tempo veramente piccolissimo. La fotografia in questione arriva ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Test visivo difficile: se trovi la lettera diversa in meno di 5 secondi sei un genio - Velvet Gossip #Foto #Video… - ilifestyleme : #Meta svela una serie di prototipi di visori mai visti prima. #MarkZuckerberg ha spiegato che tutti i prototipi so… - Amore4Zampe : Un test che mette a dura prova le vostre capacità: riuscite ad individuare l'animaletto perfettamente mimetizzato n… - statodelsud : I nuovi schermi per la Realtà Virtuale e il test di Turing visivo. Le nuove sfide di Mark Zuckerberg - Pino__Merola : I nuovi schermi per la Realtà Virtuale e il test di Turing visivo. Le nuove sfide di Mark Zuckerberg -