Siccità, sul Po i trattori con le pompe in azione per garantire l’irrigazione dei campi: è la prima volta in 90 anni – Video (Di mercoledì 22 giugno 2022) Caldo e Siccità record. Nel Cremonese la situazione è talmente grave che a Isola Pescaroli da alcuni giorni sono stati posizionati dei trattori per riuscire a pescare l’acqua dal Po e garantire l’irrigazione nei campi. Il livello del grande fiume, infatti, è sceso sotto la soglia minima delle pompe, che non riescono a prendere l’acqua. Così, per non lasciare a secco i campi (11mila ettari), al consorzio bonifica Navarolo si sono dovuti inventare una soluzione emergenziale. L’impianto di sollevamento dell’acqua del Po esiste dagli anni Trenta. In 90 anni è la prima volta che si verifica una situazione di questo tipo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Caldo erecord. Nel Cremonese la situè talmente grave che a Isola Pescaroli da alcuni giorni sono stati posizionati deiper riuscire a pescare l’acqua dal Po el’irrignei. Il livello del grande fiume, infatti, è sceso sotto la soglia minima delle, che non riescono a prendere l’acqua. Così, per non lasciare a secco i(11mila ettari), al consorzio bonifica Navarolo si sono dovuti inventare una soluzione emergenziale. L’impianto di sollevamento dell’acqua del Po esiste dagliTrenta. In 90è lache si verifica una situdi questo tipo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

fffitalia : Per piacere dite le cose come stanno: siccità = crisi climatica causata da decenni di inazione e di ritardi sul cli… - EasyInve : Nelle prossime settimane ci saranno sempre più articoli e foto sulla siccità in Italia. È inevitabile e lo sapevamo… - petergomezblog : Siccità, sul lago Maggiore spiagge come in Romagna. Autobotti in azione, stop all’acqua per piscine e orti. “Scorte… - Mauf55 : RT @fffitalia: Per piacere dite le cose come stanno: siccità = crisi climatica causata da decenni di inazione e di ritardi sul clima da par… - ilfattovideo : Siccità, sul Po i trattori con le pompe in azione per garantire l’irrigazione dei campi: è la prima volta in 90 ann… -