Sciopero delle low cost, sabato 25 giugno tutti a terra (Di mercoledì 22 giugno 2022) «sabato 25 giugno le lavoratrici e i lavoratori delle compagnie aeree di easyJet e Volotea incroceranno nuovamente le braccia, questa volta per 24 ore». Ad annunciarlo la Uiltrasporti che prosegue: «Dopo la prima azione di Sciopero svoltasi l'8 giugno scorso, che ha coinvolto numerosissimi operatori, si è resa necessaria una nuova azione di protesta visto il perdurare delle inaccettabili condizioni in cui piloti e assistenti di volo sono costretti a lavorare. In particolare, per quanto riguarda EasyJet continua l'azione di lotta per protestare contro la compressione dei diritti dei lavoratori culminata in licenziamenti ingiustificati, contro la mancanza di solidità operativa e il totale degrado delle relazioni industriali, a danno di passeggeri e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) «25le lavoratrici e i lavoratoricompagnie aeree di easyJet e Volotea incroceranno nuovamente le braccia, questa volta per 24 ore». Ad annunciarlo la Uiltrasporti che prosegue: «Dopo la prima azione disvoltasi l'8scorso, che ha coinvolto numerosissimi operatori, si è resa necessaria una nuova azione di protesta visto il perdurareinaccettabili condizioni in cui piloti e assistenti di volo sonoretti a lavorare. In particolare, per quanto riguarda EasyJet continua l'azione di lotta per protestare contro la compressione dei diritti dei lavoratori culminata in licenziamenti ingiustificati, contro la mancanza di solidità operativa e il totale degradorelazioni industriali, a danno di passeggeri e ...

Pubblicità

tempoweb : Sciopero delle low cost, sabato 25 giugno tutti a terra #ryanair #easyjet #volotea #22giugno #iltempoquotidiano… - infoiteconomia : Ryanair, Easyjet e Volotea: il 25 giugno sciopero delle compagnie low-cost - infoiteconomia : Occhio ai voli: nuovo sciopero delle low cost Ryanair ed Easyjet - GlobalVoices_IT : Restrizioni della pandemia usate per disperdere delle lavoratrici in sciopero in Cambogia - magicaGrmente22 : RT @ultimenotizie: 'Confermato sabato 25 giugno lo sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree #Ryanair, #Malta… -