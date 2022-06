Quattordicesima Inps | aumento fino a 650 euro ma non per tutti

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempi diper milioni di italiani, in particolare per i pensionati in arrivoa 650. Nonne sono coinvolti, i dettagli In questi giorni molti lavoratori italiani stanno ricevendo lamensilità sulle loro bute paga. In particolare, ne sono coinvolti quei dipendenti del comparto privato per i quali i Contratti L'articolo proviene da Consumatore.com.