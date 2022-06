Putin | ferito il colonnello che portava la valigetta con i codici nucleari | ' Gli hanno sparato'

Pubblicità

Gazzettino : Putin, il colonnello che portava la valigetta con i codici dei missili nucleari ferito in casa: «Gli hanno sparato» - 2021Reinvictus : Azione partigiana a Kherson: due orchi in cargo 200 ed uno ferito. Avanti così. #Zelensky #Russia #Putin #Wagner… - alexbottoni : RT @assurdistan: #Conte ha bisogno di una rassicurazione. Deve arrivare alla certezza che nessun invasore russo possa essere ferito o uccis… - XERDAN_Design : RT @assurdistan: #Conte ha bisogno di una rassicurazione. Deve arrivare alla certezza che nessun invasore russo possa essere ferito o uccis… - FCassone74it : RT @assurdistan: #Conte ha bisogno di una rassicurazione. Deve arrivare alla certezza che nessun invasore russo possa essere ferito o uccis… -

ilmessaggero.it

E oggi quel colonnello che in più occasioni ha portato in mano quella valigetta è stato trovato moribondo nella sua casa vicino alla capirale russa,a colpi di arma da fuoco.al funerale ...il colonnello 'segreto' diSi tratta di Vadim Zimin , 53 anni, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Lo rivelano alcuni rapporti. L'uomo, appartenente al ... Putin, il colonnello che portava la valigetta con i codici dei missili nucleari ferito in casa: «Gli hanno spa Putin e la valigetta con i codici per attivare le armi nucleari. L'ultima volta che era stata "pubblicamente" vista era stato ai funerali del suo stretto alleato ...Putin e la valigetta con i codici per attivare le armi nucleari. L'ultima volta che era stata "pubblicamente" vista era stato ai funerali del suo stretto alleato ...