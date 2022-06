Principe saudita Mohammed bin Salman ad Ankara da Erdogan (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman (Mbs) si recherà oggi in visita ufficiale in Turchia per incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo fa sapere Anadolu secondo cui Mbs ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) IlereditarioBin(Mbs) si recherà oggi in visita ufficiale in Turchia per incontrare il presidente turco Recep Tayyip. Lo fa sapere Anadolu secondo cui Mbs ...

