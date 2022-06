'Ndrangheta, catturato Vittorio Raso: era latitante da due anni. Preso in Spagna con documenti falsi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il presunto boss della 'Ndrangheta Vittorio Raso è finito in manette in Spagna, dopo due anni di latitanza. La notizia è riportata dal quotidiano El Pais : Raso è stato arrestato ieri sera dalla ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il presunto boss della 'è finito in manette in, dopo duedi latitanza. La notizia è riportata dal quotidiano El Pais :è stato arrestato ieri sera dalla ...

Pubblicità

TgrRai : #Ndrangheta, catturato in Spagna il boss Vittorio Raso, latitante dopo un primo arresto. Sarebbe stato fermato e ar… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: 'Ndrangheta, catturato #vittorio raso: era latitante da due anni. Preso in Spagna con documenti falsi - leggoit : 'Ndrangheta, catturato #vittorio raso: era latitante da due anni. Preso in Spagna con documenti falsi -