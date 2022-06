MotoGP, Quartararo: “Assen è uno dei miei circuiti preferiti, possiamo fare bene” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Obiettivo tris per Fabio Quartararo, reduce dalle vittorie in Catalogna e Germania ed a caccia di un successo anche ad Assen. Il campione mondiale in carica di MotoGP, leader anche della classifica generale di questo mondiale 2022, ha parlato in vista del GP d’Olanda 2022: “A Barcellona avevo guidato bene, ma al Sachsenring ho fatto ancora meglio, anche perché non ero al 100%. Dopo un paio di giorni di riposo ora sto meglio. Assen è uno dei miei tracciati preferiti e credo che possiamo fare bene anche quest’anno, sono pronto“. Il suo compagno di squadra, Franco Morbidelli, ha invece dichiarato: “Abbiamo un passo gara decente, ma dobbiamo migliorare sotto altri aspetti, come ad esempio la prestazione sulla nuova soft. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Obiettivo tris per Fabio, reduce dalle vittorie in Catalogna e Germania ed a caccia di un successo anche ad. Il campione mondiale in carica di, leader anche della classifica generale di questo mondiale 2022, ha parlato in vista del GP d’Olanda 2022: “A Barcellona avevo guidato, ma al Sachsenring ho fatto ancora meglio, anche perché non ero al 100%. Dopo un paio di giorni di riposo ora sto meglio.è uno deitracciatie credo cheanche quest’anno, sono pronto“. Il suo compagno di squadra, Franco Morbidelli, ha invece dichiarato: “Abbiamo un passo gara decente, ma dobbiamo migliorare sotto altri aspetti, come ad esempio la prestazione sulla nuova soft. ...

